Mand fængslet for drabsforsøg: Kvinde stukket med kniv

En mand er i dag blevet varetægtsfængslet i en sag om drabsforsøg, oplyser anklager, Rikke skov til Ekstra Bladet.

Manden er her til formiddag blevet fremstillet ved Retten i Glostrup. Han nægter sig skyldig, fortæller anklageren.

Ved retsmødet blev manden assisteret af en polsk tolk, og her nægtede manden sig skyldig i drabsforsøg, men erkender grov vold.

I følge sigtelsen udspandt sagen sig i går, juleaften, omkring kl. 18 i en ejendom i Høje Taastrup, hvor kvinden blev stukket tre gange i brystet med en kniv.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, og derfor vil anklageren ikke uddybe, hvad der kom frem under retsmødet, hvor den sigtede ikke ønskede at udtale sig.