Mand fængslet for drabsforsøg: Stak med kniv til fest

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: En 22-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet i forbindelse med et blodig knivstikkeri, der udspandt sig på Hotel Stay på Bryggen i København natten til 17. april i år.

Ved dagens retsmøde var den mørklødede mand iklædt sorte jeans og en sort trøje. Frisuren var karakteristisk crewcut, mens ansiget var prydet af et kort, sort fuldskæg.

Forud for selve retsmødet diskuterede han sagens sigtelse med sin advokat, og ved retsmødets begyndelse gav han via advokaten til kende, at han nægter sig skyldig i sagens forhold.

Konkret er han sigtet for ved 02.20-tiden den pågældende nat at have stukket offeret gentagne gange med en kniv i bryst og lår. Skaderne, som offeret pådrog sig i den forbindelse, var så alvorlige, at politiet vurderer, der var tale om drabsforsøg.

Efter oplæsning af sigtelsen udbad anklageren sig dørlukning med henvisning til sagens videre efterforskning. Episoden var sket ved en fest, hvor der havde været en del deltagere, der således havde bevidnet knivstikkeriet.

Blandt andet derfor valgte dommeren at efterkomme anklagerens ønske om dørlukning.

Den 22-årige udbad sig ligeledes navneforbud, hvilket dommeren ligeledes efterkom.

Ved retsmødet slutning blev den 22-årige varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.