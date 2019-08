Mand fængslet for drabsforsøg

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 26-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i forbindelse med sagen om knivstikkeri på Vesterbro, København, natten til søndag.

Han nægter sig skyldig.

Manden, der har anden etnisk baggrund, er sigtet for drabsforsøg efter at en 29-årig mand blev stukket med kniv. I sigtelsen beskrives det, at offeret blev stukket i skulderen, hvor han fik skåret en vene over. Skaden var så voldsom, at den 29-årige var i livsfare.

Ved grundlovsforhøret i dag blev den 26-årige varetægtsfængslet i foreløbigt 17 dage.

Politiet blev tilkaldt omkring kl. 04 til Slesvigsgade, hvor den 29-årige lå på gaden.

I første omgang blev han behandlet på stedet, og efterfølgende kørt til videre behandling på sygehuset.

Knivstikkeriet skete angiveligt i forbindelse med en fest i nabolaget. I går eftermiddag var det endnu uklart, om episoden udspandt sig på gaden eller inde til selve festen.

Allerede kort efter episoden blev en anden yngre mand anholdt og sigtet i sagen. Man valgte dog ikke fremstille ham i grundlovsforhør, da man omkring kl. 12 i går søndag anholdt den 26-årige, der i dag er blevet varetægtsfængslet i sagen.