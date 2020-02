Mand fængslet for likvideringsdrab

DOMMERVAGTEN I KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Søndag morgen sad en mand i tyverne foran en dommer, sigtet for likvideringsdrabet på en 39-årig mand i Helgolandsgade i København 7. maj sidste år.

Her blev han fængslet frem til 9. marts, så hans varetægtsfængsling følger de to andre, der allerede sidder varetægtsfængslet for drabet. De nægter sig alle skyldige.

De to, en dansk og en udenlandsk udseende mand, var også mødt op i retten med deres forsvarere. Den danske mand havde en meget synlig bandetatovering.

39-årig blev skudt for øjnene af gravid kæreste

Den sigtede kom ind i retten iført en kasket med et B, en sort jakke med hætte og mørke Balmain-sko. Kasketten tog han straks af, da han kom ind i retten.

Han meldte sig selv til politiet lørdag morgen, efter at politiet har ledt efter ham.

Det fremgik af sigtelsen mod manden, at han er sigtet for manddrab i forening med de to medsigtede og yderligere medgerningsmænd ved efter forudgående aftale og fælles forståelse at have dræbt offeret ud for Helgolandsgade 2 i København med 9-10 skud.

Det fremgik også af sigtelsen mod ham, at en af de medsigtede indkøbte to simkort og placerede det ene i offerets range rover og den anden i en telefon, så de kunne følge bilen.

Så pistolmand flygte efter drab

Han nægter sig skyldig, men ville ikke afgive forklaring i retten.

- Han har afgivet en lang forklaring i går, og aftalen er, at man ikke afgiver yderligere forklaring i dag, sagde advokat Eigil Strand, der var stedfortræder for den sigtedes forsvarer Michael Juul Eriksen.

Hans forklaring til politiet ville dog blive læst op i retsmødet.

Den fik offentligheden dog ikke lov til at høre, da dommeren på anklagerens begæring valgte at lukke dørene til retsmødet af hensyn til efterforskning på trods af protest fra mandens forsvarer og Ekstra Bladet.

Ligeledes nedlagde hun et navneforbud på trods af protest fra anklageren og Ekstra Bladet med den begrundelse, at hun kun vidste det om sagen, der var blevet sagt i retsmødet, at hun ikke ser på hans fortid, samt at der er tale om en alvorlig sigtelse, som han nægter sig skyldig i.