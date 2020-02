Mand fængslet for sabel-overfald

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 25-årig mand er blevet anholdt og varetægtsfængslet i en sag om et sabel-overfald på en yngre mand på en adresse i Birkehegnet i Næstved.

Det oplyser anklager Siw Olsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Overfaldet skete i fredags klokken 15.50. Offeret var en yngre mand, der efter behandling på hospitalet er blevet erklæret uden for livsfare.

Den 25-årige blev søndag klokken 12.35 anholdt og sigtet for legemsangreb af særlig farlig karakter. Mandag kort før middag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved. Her kom det frem, at han erkender de faktiske omstændigheder, men at han nægter at have haft forsæt til vold.

Dommeren valgte at lukke dørene under grundlovsforhøret. Derfor kunne Siw Olsen efter grundlovsforhøret ikke fortælle så meget om de faktiske omstændigheder.

- Der er nogle divergerende forklaringer om, hvad der er foregået. Ifølge sigtelsen er offeret blevet stukket med en sabel-lignende genstand. Det er ikke en kniv. Og det er heller ikke en kæmpe lang sabel. Det er en mellemting, siger Siw Olsen til Ekstra Bladet.

Et større område om flere boligblokke i Birkehegnet blev fredag sidst på eftermiddagen spærret af. Mindst fire patruljer foruden hundepatruljer var på stedet, fortalte TV2 Øst.

Og vagtchef Henrik Karslen fortalte, at gerningsmanden var stukket af.

- Vi mangler stadig gerningsmanden, som vi kender identiteten på. Vi har talt med ham telefonisk, og han har sagt, at han vil melde sig, men han er ikke dukket op endnu. Der er en relation mellem gerningsmand og forurettede, sagde vagtchefen på det tidspunkt.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle den 25-årige. Blandt andet med den begrundelse, at han ville kunne risikere at påvirke vidner i sagen, hvis han blev løsladt.

Person stukket ned