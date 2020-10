Mand fængslet for salg af hash før drab

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 25-årig mand blev tirsdag fremstillet og varetægtsfængslet i 16 dage ved Retten i Aarhus, sigtet for at have været med til en større hashhandel i millionklassen mellem to persongrupper tilbage i juli ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus.

Hashhandlen, der skulle have haft en værdi af svimlende 1,6 millioner kroner, mener politiet har forbindelse til drabet på den aarhusianske rapper Scmur, som blev skuddræbt 22. juli i Aarhus.

Tilbage i starten af august blev en 40-årig mand anholdt for selve drabet, mens yderligere tre mænd sidder varetægtsfængslet i narkosagen.

Anholdt for drab på rapper

Politiet mener, at en fejlslagen hashhandel til en værdi af 1,6 millioner kroner kan have været skyld i Abukar Alis død. Foto: Privatfoto

Anholdt i Tyskland

Den nu varetægtsfængslede 25-årige mand blev 15. september anholdt i Tyskland på anmodning af Østjyllands Politi, efter han i længere tid har været eftersøgt for hashhandlen, der ifølge politiet endte med at koste en mand livet.

Varetægtsfængslingen gælder indtil 22. oktober, og han nægtede ved dagens grundlovsforhør at udtale sig.

Østjylland Politi efterlyser i forbindelse med sagen stadig 45-årige Mike Birkholm Bruus, som også er mistænkt for at have taget part i hashhandlen den skæbnesvangre dag tilbage i juli.

Dagens grundlovsforhør blev holdt bag lukkede døre.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Østjylland Politi, da de ikke ønsker at oplyse yderligere om sagen pt.

Efterlyst dansker anholdt i Tyskland