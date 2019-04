Mand fængslet for sex-overgreb på 49 mindreårige piger

Overgrebene har fundet sted over flere år, skriver norske medier

En norsk mand sidst i 20'erne er ved Højesteret i Norge blevet idømt 13 års fængsel. Han er dømt for at have begået sex-overgreb på 49 mindreårige piger.

Overgrebene skulle ifølge flere norske medier have foregået over en årrække.

Det skriver både NRK og VG.

Ifølge det norske medie VG fik manden oprindeligt 15,5 års fængsel i tingsretten, før appelinstansen i landsretten gav ham 12 års fængsel. Højesteret strammede herefter altså straffen med et år.

