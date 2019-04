Mand fængslet for stenkast på Christiania

Videooptagelse fik 26-årig varetægtsfængslet for at kaste en sten mod to betjente

En 26-årig mand er onsdag i Københavns Dommervagt blevet varetægtsfængslet i 13 dage efter en episode på Christiania 27. marts, hvor manden ifølge politiet blandt andet kastede med sten mod to betjente.

Manden nægtede sig skyldig og ønskede i øvrigt ikke at udtale sig under grundlovsforhøret.

I retten kom det frem, at manden ifølge politiet var en del af en større menneskemængde, som stimlede sammen i området omkring Pusher Street, mens politiet arbejdede på stedet.

Politiet var talstærkt til stede i området, og tre grupper uniformerede og en gruppe civile betjente var i færd med at anholde fire formodede bodsælgere.

Anklageren fortalte under grundlovsforhøret, at folk i menneskemængden var voldsomt utilfreds med politiets aktion, og der blev både råbt og kastet genstande efter betjentene. Det er politiets opfattelse, at den 26-årige blandt andet samlede en sten op, som han kastede efter to betjente.

Betjentene undgik at blive ramt af stenen.

En betjent filmede imidlertid, hvad der foregik. I retten dokumenterede anklageren stillfotos fra en videooptagelse. På den så man en person samle en sten op fra jorden med venstre hånd, hvorefter personen trak armen tilbage og lavede en kastebevægelse.

Der blev også taget billeder efter anholdelsen af den 26-årige. Både på de optagelser og på optagelserne fra videofilmen havde den 26-årige en jakke på med særlige kendetegn samt en mørk hættetrøje.

Den 26-årige er tre gange tidligere blevet dømt for noget tilsvarende.