Mand fængslet for trafikdrab

En 33-årig mand fra Nordjylland blev mandag ved et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg varetægtsfængslet i fire uger. Manden er sigtet for spirituskørsel i forbindelse med et færdselsuheld og for uagtsomt manddrab.



Den 33-årige erkender delvist og har ikke valgt at kære sin varetægtsfængsling.



Ulykken fandt sted søndag klokken 13.14 på Tarp Byvej tæt på Kibsgårdsvej i Esbjerg, hvor den 63-årige cyklist blev påkørt af en bil og afgik ved døden.

En forbipasserende fandt den livløse mand liggende på vejen. Ved siden af manden lå en cykel.

- Der er tale om en 63-årig mand fra lokalområdet, som er blevet påkørt. En akutlæge har erklæret ham død på stedet, fortalte vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi søndag til Ekstra Bladet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 13.20. Inden da havde man modtaget en anden anmeldelse om en grå Skoda, som kørte råddent omkring Guldager, der også ligger nord for Esbjerg.

Efter ulykken modtog politiet endnu en anmeldelse om en Skoda i vild kørsel. Og denne gang fortalte anmelderen, at bilen havde skader foran.

- En af vores patruljer finder bilen ude i nærheden af Vejen, og føreren af bilen bliver anholdt og sigtet for færdselsdrabet, fortalte Erik Lindholdt.

Der var tale om den 33-årige, som nu er blevet fængslet.

