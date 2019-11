Mand fængslet for voldtægt mod sovende kvinde i campingvogn

En 55-årig mand er fredag blevet varetægtsfængslet i seks dage for voldtægt mod en 36-årig kvinde på en campingplads.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kvinden lå og sov i en campingvogn, da manden brød ind.

De to kender hinanden perifert og boede begge på campingpladsen, da hændelsen fandt sted.

Manden er ifølge avisen sigtet for at have stukket en finger op i hende og for at have slikket kvinden i skridtet. I retten erkendte han delvist forholdet.

Han blev varetægtsfængslet, fordi man frygtede, at han ville påvirke kvinden.