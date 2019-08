Mand fængslet: Forsøgte at påkøre tilfældige fodgængere

En 33-årig mand fra Asnæs er torsdag eftermiddag blevet fængslet efter et grundlovsforhør ved retten i Holbæk for flere gange at have forsøgt at påkøre fodgængere.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet kørte manden tirsdag omkring klokken 17 på Kalundborgvej i Hørve, hvor han tre gange kørte mod en 34-årig kvinde fra Østrig og en 33-årig mand fra Luxemborg, som gik langs vejen.

Begge fodgængere måtte springe ned i grøften for at undgå at blive ramt.

Omkring klokken 21 om aftenen samme dag var manden tilsyneladende på spil igen, da en 15-årig dreng og en 15-årig pige gik langs Dragsmøllevej i Hørve.

Her forsøgte den 33-årige ifølge politiet først at påkøre de to 15-årige, hvorefter han vendte om for at køre imod dem igen.

Her blev den 15-årige ramt af bilen, så han brækkede anklen.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om motivet til mandens ageren.