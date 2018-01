Mand fængslet i sag om knivstik, der tændte bandekrig

23-årig bag tremmer efter et halvt år på flugt: Anholdt på vandpibecafé på Amager

En 23-årig mand blev igår varetægtsfængslet i sag om knivstik. Manden, der har indvandrerbaggrund, nægter sig skyldig.

Sagen, som den den 23-årige er sigtet i, daterer sig tilbage til 12. juli i fjor. Har var der sidst på eftermiddagen slagsmål mellem to grupper på munkensvej på Frederiksberg.

En person blev stukket - formentlig med en kniv - hvor offeret blev ramt med et stik i brystet, hvilket resulterede i en punkteret lunge.

Sagen fik voldsomme følger i det, den vurderes at være episoden, der kickstartede bandekrigen mellem LTF og Brothas. En konflikt, der gennem de følgende godt seks måneder plagede København, og som har kostet tre personer livet.

Det fortæller kilder med indsigt i miljøet samt politikilder.

Bander bruger medier i spinkrig

Episoden var langt fra den eneste årsag til konflikten, fortæller kilderne. Men den startede en kæde af 'byttere' og hævn-aktioner, der inkluderede overfald og skyderier.

Den 23-årige har været efterlyst siden sidste sommer.

- Det var tilfældigt, at den 23-årige blev anholdt. Det skete i en vandpibecafé på Amagerbrogade, hvor betjente for Operativ Specialafdeling gennemførte et tilsyn, fortæller Steffen Th. Steffensen, efterforskningsleder, Københavns Politi.

Den 23-årige blev fængslet i foreløbigt fire uger.