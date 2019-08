Mand fængslet i trusselssag: I skal ikke føle jer sikre

En 25-årig blev 12. august fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for at have rettet trusler imod to brødre.

Den 25-årige, der har anden etsnisk baggrund, nægter sig skyldig, lyder det i retsbogen fra retsmødet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

I følge Ekstra Bladets oplysninger trækker sagen tråde til bandemiljøet.

Retsbogen beskriver, hvordan den 25-årige blev anholdt dagen før.

Konkret mistænkes den 25-årige for sammen med en navngivet medgerningsmand at have truet et brødrepar i perioden fra midt i december 2018 frem til 8. januar 2019 via en instagramprofil at have rettet henvendelse til brødrene, der blev truet med vold, hvis ikke de rykkede ud med 250.000 kr.

Truslerne gik desuden på, at brødrene ikke kunne føle sig sikre, ligesom de blev truet med 'at få bly'.

Af hensyn til sagens videre efterforskning begærede anklageren dørene lukket i resten af retsmødet.

I forbindelse med retsmødet blev den 25-årige varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.