Mand fængslet: Organkirurg frarådede fremmøde

Naboer forfærdede over bestialsk drab på 31-årig kvinde

En 31-årig mand er blevet varefængslet i foreløbig fire uger for at have stukket en jævnaldrende kvinde ihjel natten til mandag.

Kvinden er ifølge sigtelsen blevet påført adskillige knivstik og blev fundet i sin lejlighed på Knud Hansens Vej i Kolding. Hun og den drabssigtede havde en relation, men Sydøstjyllands Politi har ikke ønsket at orientere om hverken den eller motivet til drabet.

Det fik den sigtede heller ikke selv lejlighed til under et grundlovsforhør ved Retten i Kolding mandag eftermiddag. Det foregik in absentia, da manden var stærkt medtaget. En organkirurg havde ifølge Jydske Vestkysten, som var til stede i retten, frarådet fysisk fremmøde.

Kvinde fundet dræbt

Hvad der var overgået manden holder politiet for sig selv, ligesom man ikke har løftet sløret for, hvorfor man udover kvindens bopæl også interesserede sig voldsomt for en anden adresse omkring tre minutters kørsel derfra.

Her ses teknikere på Ingridsvej i Kolding. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skete drabet ikke her. Foto: Søren Gylling/Ritzau Scanpix

Både etageejendommen og det nærliggende parcelhuskvarter omkring Ingridsvej var i timevis afspærret, og kriminalteknikere, politihunde og øvrige eksperter inden for ordensmagten var hele dagen igennem massivt til stede, ligesom man foretog afhøringer og undersøgelser på begge adresser.

Meget blod

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet bar adressen, hvor kvinden blev fundet dræbt, tydeligt præg af blodspor, som man havde gjort sit for at vaske væk.

På den anden adresse var der i aftes fortsat betydelige mængder af blod, og politiet var i går til stede indtil kort efter klokken 18.00.

Rasmus Skouv bor i samme ejendom som den nu dræbte. Han blev først opmærksom på, at noget var i gang omkring mandag morgen klokken 07.30, da familien var ved at gøre klar til første skoledag.

– Så kiggede vi ud ad vinduet, hvor det vrimlede med politi. Der var blevet opsat tavler, som en efterforskningsleder skrev på, og der var retsmediciner og teknikere i de der hvide dragter, fortæller den 27-årige tømrer til Ekstra Bladet.

Forfærdelse

Mens det ældste barn i familien mest havde travlt med at komme i skole, var den yngste på fem år og på vej i børnehave meget nysgerrig efter at vide, hvad der foregik.

– Det er selvfølgelig rigtig ubehageligt at skulle fortælle sine børn om sådan noget, men vi må sørge for at gøre det på en ordentlig måde, siger Rasmus Skouv.

Beboere i etageejendommen, hvor kvinden boede, er chokerede over drabet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Andre beboere i området udtrykker også forfærdelse over hændelsen, mens ingen af de naboer i det nærliggende parcelhuskvarter havde lyst til at udtale sig til Ekstra Bladet.

Det var en anmeldelse, der natten til mandag fik politiet til at rykke ud til den nu afdøde kvindes adresse i den sydjyske by.

De pårørende til drabsofferet er blevet underrettet, oplyste politiet i går i en pressemeddelelse.

– Der vil blive gennemført en obduktion af den afdøde med henblik på at fastslå den endelige dødsårsag. Det er ikke muligt at oplyse, hvornår resultatet af obduktionen foreligger, og det kan heller ikke på nuværende tidspunkt oplyses, om konklusionen vil kunne deles med offentligheden på dette stadie af sagen, sagde politiinspektør Jesper Bøjgaard ifølge pressemeddelelsen.

Trods gentagne og ihærdige forsøg lykkedes det ikke Ekstra Bladet at få ham i tale før eller efter grundlovsforhøret.