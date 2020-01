Mand fængslet to måneder for fyrværkeri-angreb

Manden havde affyret et bomberør mod to personer. Nu er han fængslet

En 20-årig mand har er nytårsdag blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel, fordi han om natten udsatte to andre for fare i Toftlund, da han affyrede et bomberør imod dem.

Det oplyser senioranklager Kasper Nygaard.

Den 20-årige mand er blevet dømt ved Retten i Sønderborg.

Episoden fandt sted cirka 15 minutter inde i det nye år, oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- En kvinde blev ramt på ryggen. Lidt af hendes hår blev brændt, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær. Kvinden er 21 år.

Flere angreb

Hele 17 gange er brandfolk blevet angrebet med fyrværkeri gennem det seneste døgn.

Det viser en opgørelse, som Danske Beredskaber har udsendt tidligt onsdag morgen i en pressemeddelelse.

Flere steder i landet gik det alvorligt for sig. Blandt andet i ghetto-området Gellerup ved Aarhus, hvor busser og brandfolk at blive beskudt. Sidstnævnte mens de foretog slukningsarbejde.

Her var angrebet så voldsomt, at brandfolkene ifølge Østjyllands Brandvæsen måtte trække sig fra stedet.

Også i København blev en person sigtet for bevidst at fyre af mod andre.

Efter angreb på brandfolk: Nu blander minister sig