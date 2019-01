Mand fik brækket næse og brud på strubehoved på kendt natklub: To mænd løsladt

Sigtelse mod to unge mænd lyder på grov vold. En tredje formodet medgerningsmand er stadig på fri fod

To mænd er søndag aften blevet fremstillet i et grundlovsforhør i dommervagten i København, hvor de er sigtet for grov vold.

De to mænd på 22 og 23 år er sigtet i en alvorlig sag om grov vold begået mod en ung mand, der ifølge Københavns Politi var gæst på den kendte natklub Arch, der er ejet af musikproduceren Remee.

De sigtede kan dog foreløbig ånde lettet op.

Begge mænd nægtede sig skyldige, og de blev løsladt, da dommeren ikke mente, der var nogen begrundet mistanke.

Ankom i håndjern

De to mænd blev ført ind hver for sig af to politibetjente hver. De var ved ankomsten iført håndjern, som blev taget af i retslokalet.

Da de to satte sig ved siden af hinanden i midten af lokalet, blinkede den 23-årige med det ene øje til den 22-årige, inden grundlovsforhøret gik igang.

Dørene til grundlovsforhøret blev begæret lukket, og der er navneforbud i sagen, hvorfor offentligheden ikke har kendskab til deres forklaringer eller politiets efterforskning.

Tredje mand på fri fod

Af sigtelsen lød det dog, at offeret blandt andet havde brækket næsen og fået et brud på strubehovedet.

Offeret er en 22-årig mand, der blev overfaldet natten til søndag på den eksklusive natklub i hjertet af København på Nørregade 41.

Efterfølgende blev de mænd, der nu er løsladt, anholdt.

Ifølge sigtelsen er en tredje medgerningsmand stadig på fri fod.

Voldsofferet blev indlagt efter overfaldet klokken 03.42. Der var ifølge Københavns Politi tydelige tegn på, at han havde været udsat for grov vold. Det skrev Ekstra Bladet tidligere søndag.