Mand fløjet på Riget efter sammenstød

To biler er tirsdag aften stødt ind i hinanden på Roskildevej ved Ringsted, og føreren af det ene køretøj fløjet i lægehelikopter til Rigshospitalets Traumecenter.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Sonny Bonde til Ekstra Bladet.

- Den tilskadekomne er stabil, lyder det.

Manden kom kørende i nordgående retning, da hans bil snittede en modkørende bilist.

- Det er sket på en tresporet vej. I den ene retning af vejen er der to spor, og i den anden er der kun et spor, og på et tidspunkt snitter de to personbiler hinanden. Den ene lander i grøften på taget, hvor bilisten er fastklemt. Det er ham, der er fløjet til Rigshospitalet, uddyber vagtchfen, som i skrivende stund ikke kender kønnet på den modkørende bilist.

Vedkommende er ifølge hans oplysninger uskadt.

Foto: Henrik Larsen

Ifølge en fotograf på stedet var der umiddelbart efter færdselsulykken fire ambulancer, brandvæsen og politi på stedet, hvor den fastklemte måtte skæres fri af den forulykkede bil, før lægeambulancen lettede med ham.

En del af Roskildevej er oven på ulykken spærret, og der er massiv kødannelse.

Der er tale om strækningen mellem Egemose og frakørslen mod Vigersted i begge retninger. Vejen forventes tidligst genåbnet klokken 20.00.

Trafikulykken skete klokken 17.25.