Mand formentlig brændt inde: Hus står i flammer

Brandvæsnet forsøger lige nu at slukke en brand i et hus, hvor en person muligvis er brændt inde

En mand er muligvis brændt inde i en landejendom i lige udenfor Sakskøbing på Lolland, som lige nu står op i flammer.

Brandvæsnet er i øjeblikket i gang med at slukke branden, som ifølge Ritzau allerede har haft så omfattende skader, at huset er begyndt at styrte sammen.

Af samme årsag har det ikke været muligt for brandvæsnet at komme ind i huset og se til den mandlige beboer.

- Vi formoder at den mandlige beboer i huset er brændt inde, fortæller Jan Nielsen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Samlever luftede hund

Politiet fik anmeldelsen omkring klokken 6 søndag morgen - både fra mandens samlever, som var ude og lufte deres hund, og fra en lastbilchauffør, som kørte forbi.

Politiet vil ikke oplyse, præcist hvor branden foregår, da de mener, det kan forhindre deres arbejde, hvis der kommer tilskuer.

- Vi gider ikke bruge ekstra ressourcer på at spærre vejen af, og derfor vil jeg ikke sige, hvor det er, siger vagtchefen fra politiet.

Ekstra Bladet har dog fundet ud af, at det ligger på Engestoftevej 17.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at brandvæsnet skal bruge så meget vand, at de må tage ekstra fra en brandhane nogle kilometer der fra.

Desuden viser billeder af huset, at der ikke er meget tilbage af det.

