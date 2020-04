Mand forsøgt skudt efter indkøb

To maskerede mænd kom pludselig væltende og skød ind i bil på tankstation

En 33-årig mand havde netop forladt butikken på tankstationen Cirkle K på Frederiksborgvej i Københavns nordvestkvarter, da to maskerede mænd pludselig nærmede sig ham bagfra og fra siden.

Manden nåede at sætte sig ind i bilen, hvor et familiemedlem ventede, før en af mændene løsnede et skud mod ham.

Det har den unge mand forklaret til politiet, efter at han i aftes til alt held slap uden at blive ramt af kuglen fra et endnu uidentificeret skydevåben.

Det fortæller den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi Kenneth Jensen til Ekstra Bladet.

Politiet spærrede efter skudepisoden af ved tankstationen. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge politiet tyder intet foreløbig på, at skyderiet, som fandt sted klokken 22.20, er banderelateret.

- Vi efterforsker bredt, men det er ikke det første, der falder os ind, når den forurettede bare har været inde og handle, kommer ud og sætter sig ind i bilen, og så bliver skudt på, siger Kenneth Jensen.

Politiet har natten igennem arbejdet på gerningsstedet, hvor man har sikret spor. Blandt andet en uafskudt patron.

Ifølge vidneforklaringer havde de to mænd en flugtbil holdende på Bispevej, hvor en tredje person sad bag rattet og ventede. Mændene flygtede efter skyderiet, og politiet har nu sikret sig videoovervågning fra blandt andet tankstationen i håb om at finde gerningsmændenes flugtrute.

Hører gerne fra vidner

Signalementet af de formodede gerningsmænd er sparsomt. Af den foreløbige afhøring af den 33-årige mand kan politiet kun oplyse, at skjulte deres ansigter og iklædt mørkt tøj.

Flugtbilen var ifølge de foreløbige oplysninger også mørk.

Politiet er meget interesseret i at høre fra vidner, der kan bidrage til opklaringen af sagen.

- Vi hører gerne fra folk, der har hørt og eller set noget både før og efter klokken 22.20, siger den centrale efterforskningsleder.

Henvendelser kan ske til 114.