Mand forsvundet på femte døgn: Helikopter og både sat ind i kæmpe eftersøgning

Der er fortsat intet spor af den 67-årige Peder Madsen Høgh, som sidst er set i Randers midtby tirsdag 15. januar.

Det oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Gennem lørdagen havde politiet ellers indkaldt forstærkninger og blev flankeret af en helikopter og både, men den massive eftersøgning gav ikke det ønskede resultat.

Fortsætter med at lede

I løbet af lørdagen blev også Beredskab og Sikkerhed tilkaldt for at hjælpe med eftersøgningen. Peder Madsen Høgh er sidst set ved sin lejlighed i Niels Ebbesens Gade i Randers.

Den 67-årige er forsvundet sporløst på femte døgn, men politiet har ikke opgivet eftersøgningen endnu, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang Rasmussen.

- Vi er ikke kommet nærmere at lokalisere den pågældende person, hverken med hjælp fra både eller helikopter. Vi fortsætter med at lede, hvor han plejer at færdes.

Vagtchefen oplyser, at familien har fortalt, hvilke ruter Peder Madsen Høgh plejer at gå. Det drejer sig primært om vandkanten langs fjorden samt nogle stisystemer.

Signalement på Peder Madsen Høgh 67 år

175-180 cm høj

Spinket, nærmest ranglet af bygning

Har gråt, mellemlangt hår (mere gråt og lidt længere end på billedet af ham)

Bærer briller

Han er muligvis iført en hvid dunjakke

Han har en speciel, nærmest småløbende gang

Ser man Peder Madsen Høgh, skal man kontakte Østjyllands Politi på telefonnummer 114. Kilde: Østjyllands Politi

Høre gerne fra folk

Før politiet torsdag begyndte at lede efter den forsvundne 67-årige, havde hans familie allerede søgt efter ham på de steder, hvor de havde en formodning om, at han kunne befinde sig.

Peder Madsen Høghs bonusdatter har også oplyst til politiet, at han har efterladt sin pung i lejligheden, hvilket kan tyde på, at han er i lokalområdet.

Men eftersøgningen har altså ikke givet pote søndag formiddag, og derfor beder politiet nu offentligheden om hjælp.

- Vi har endnu ikke fået tips, der kunne lede os på sporet af den savnede. Vi hører meget gerne fra folk, der kunne have oplysninger i sagen, fortæller Morten Bang Rasmussen til Ekstra Bladet.