Mand fra Odense anklaget for at forgribe sig på pige

En 48-årig mand fra Odense er blevet anholdt og sigtet for seksuelle overgreb mod en mindreårig pige.

Det siger senioranklager Jacob Thaarup, Fyns Politi.

Den 48-årige nægter sig skyldig, oplyser han.

Der er kun få oplysninger om, hvad anklagemyndigheden mener, der er sket.

Men misbruget af pigen er ifølge anklageren sket på en adresse i Odense, og det har ifølge sigtelsen fundet sted gennem længere tid.

Relationen mellem manden og den forurettede pige er ikke kendt.

Om pigen oplyses det kun, at hun er under 15 år.

Den 48-årige fremstilles lørdag i grundlovsforhør i Retten i Odense. Her vil anklagemyndigheden bede om, at sagen behandles for lukkede døre.