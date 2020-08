Mand fremstilles i grundlovsforhør for drab på sin kone

En 42-årig mand fra Eritrea fremstilles søndag i et grundlovsforhør, hvor han sigtes for at have dræbt sin 31-årige kone lørdag.

Han sigtes også for at have forsøgt at slå en anden ihjel. Det er en 24-årig mand, som er i kritisk tilstand. Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter søndag morgen.

Den 24-årige mand blev stukket med kniv i maven på Jernbanepladsen ved Lyngby station omkring klokken 16.00 lørdag. Offeret blev efterfølgende bragt til Rigshospitalets Traumecenter.

Politiet arbejdede lørdag på Jernbanepladsen ved Lyngby station. Foto: Kenneth Meyer

Den formodede gerningsmand havde, inden drabsforsøget på Jernbanepladsen, ifølge vagtchef David Buch ved Nordsjællands Politi, angiveligt slået sin kone ihjel i Birkerød.

- Vi får mistanke om drabet, da vi er på mandens adresse, efter vi har anholdt ham.

Den formodede gerningsmand og den nu afdøde hustru er forældre til tre børn sammen. Børnene er i god behold.

Det fremgår ikke, hvilken relation der skulle være mellem den 42-årige og den 24-årige. Det er også uklart, hvorfor den 42-årige ifølge politiet begik forbrydelserne, som politiet omtaler som 'en familietragedie'.

Det vides ikke, hvordan den 42-årige forholder sig til sigtelserne mod ham.