Mand fremstillet i grundlovsforhør: - Det var lidt anderledes

Der blev ikke taget nogen chancer, da en 39-årig mand blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Lyngby, hvor han var sigtet for en stribe overtrædelser. Herunder at have truet flere politifolk med, at han var smittet med corona-virus og ville hoste og spytte på dem.

Manden selv var iført en fuldt dækkende dragt og mundbind, og de to betjente, der transporterede ham ind i retten mandag formiddag, var ligeledes iført en fuldt dækkende dragt, briller, mundbind og handsker.

- Så det var lidt anderledes, konstaterer sagens anklager Jacob Dreist og fortæller, at også forsvarer, anklager og dommeren havde deres egen håndsprit på bordet og fik udleveret mundbind.

Det blev dog ikke nødvendigt at tage i brug i grundlovsforhøret, der foregik i den største retssal i Lyngby med god afstand mellem parterne.

Påkørt med høj hastighed

Her blev den 39-årig mand sigtet for først at have påkørt en ambulance på Hillerødmotorvejen med cirka 110 kilometer i timen, så han fremkaldte fare for førerens og passagerens liv og førlighed. Ambulancen kørte cirka samme hastighed, men undgik altså at forulykke.

Da politiet 75 minutter senere mødte op på en adresse i Birkerød for at anholde manden, var det, at han kom med de ubehagelige coronatrusler, ifølge sigtelsen.

Han blev efterfølgende løsladt igen, men dagen efter, søndag aften, udsatte han, ifølge sigtelsen, en fuldstændig tilfældig person på Gammelgårdsvej i Farum for grov vold ved at sprøjte peberspray i ansigtet på ham.

Politiet blev kaldt til stedet omkring klokken 22.56, fordi der var opstået tumult mellem flere personer, fordi en mand havde sneget sig langs med en parkeret bil og havde åbnet bildøren og sprøjtet peberspray mod den 26-årige fører af bilen.

Manden nægter sig skyldig, men nægter ikke, at han har været på stederne.

Han blev varetægtsfængslet i 15 dage på gentagelsesrisikoen. Ikke fordi han er tidligere kendt af politiet, men fordi de tre forhold er sket efter hinanden i løbet af et døgn.