Mand frifundet for dræbende knivstik mod rottweiler-ejer

Der var tale om nødværge, da en 59-årig mand tilbage i august stak 48-årige Jørn Frantz Andersen ihjel i et kolonihavehus i Holbæk. Det har Retten i Holbæk fredag vurderet, skriver sn.dk.

Jørn Frantz Andersen opsøgte den 59-årige i et kolonihavehus i Haveforeningen Rørvangsparken i Holbæk. Angiveligt havde den 59-årige tidligere på dagen sparket Andersens rottweiler.

Andersen gik til angreb på den 59-årige, som forsvarede sig med en steak-kniv. Ét stik i halsen fik Jørn Frantz Andersen. Det kostede ham livet.

Ifølge sn.dk var grænserne for, hvad der kan anses som lovligt nødværge, faktisk overskredne. Men dommere og domsmænd vurderede, at den 59-årige alligevel skulle gå fri.

Straffelovens regler om nødværge er nemlig skruet sådan sammen, at hvis et selvforsvar - som egentlig er for voldsomt - kan begrundes i den skræk eller ophidselse, som et angreb på personen har affødt, så frifindes man for straf.

Og det er det, der er tilfældet i sagen fra Holbæk.

Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes til Østre Landsret.