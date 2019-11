Mand fundet død: Elitesvømmer ringede 112

En 66-årig mand er natten til tirsdag fundet druknet i Aarhus Havn.

Det oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Det var en tilfældig forbipasserende, der sent mandag aften gik tur ved havnebassinet, da han så en hund komme løbende uden ejer, men med snor og halsbånd.

- Manden undrer sig og kontakter politiet klokken 22.29. Via Facebook og hundens halsbånd finder han frem til en pårørende til ejeren, som kommer ned til havnen, fortæller vagtchef Flemming Lau.

Hoppede i vandet

En time senere modtog politiet endnu et opkald fra manden.

- Den forbipasserende og den pårørende spotter en person cirka 30 meter ude i vandet. Den forbipasserende er tidligere elitesvømmer og tøver ikke med at hoppe i vandet og bjærge ham, men det er desværre for sent, og han bliver erklæret død, fortæller vagtchefen.

Politiet formoder, der er tale om en tragisk ulykke, og de pårørende er underrettet.