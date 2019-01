Mand fundet død i å

Lørdag morgen er en person fundet død i Odense Å ved Ejby Møllevej.

Det skriver fyens.dk.

Der er tale om en 48-årig mand fra Odense. Han blev fundet i åen klokken 10.36

- Vi får en anmeldelse, om at der ligger en mand ude i åen. Vi kommer frem og får ham i land og konstaterer så, at han er død, bekræfter vagtchef Kenneth Taanquist fra Fyns Politi over for Ekstra Bladet.

Den 48-årige mand blev fundet af en, der var ude og gå, og så slog alarm.

Politiet er ikke sikre på, om manden er druknet. Det skal et ligsyn vise. Der er dog ikke mistanke om, at der ligger en kriminel handling bag.

- Med det vi har på nuværende tidspunkt, så tyder det på en ulykke. Der pågår stadig en efterforskning, siger vagtchefen.

De pårørende til den afdøde er underrettet.