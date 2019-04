Mand fundet død i å

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En mand er lørdag morgen blevet fundet død i en å nord for Køge.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Henrik Møller Nielsen til Ekstra Bladet.

En kvinde, der var ude at gå tur, opdagede manden og tilkaldte hjælp. Hun holdt ifølge politiet fast i ham, indtil brandvæsen, politi og ambulancer nåede frem til åen i Åvad i Lille Skensved.

Her erklærede en læge manden død på stedet.

Politiet har efter undersøgelser på stedet udelukket, at der er tale om en forbrydelse.

- Vi arbejder ud fra den teori, at han har fået et ildebefindende, eller der er sket en ulykke, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Åen, hvor manden er blevet fundet, løber langs et rækkehuskvarter.

Politiet mener at vide, hvem den afdøde er, og er i skrivende stund på vej for at underrette mandens pårørende.

Der bliver mandag afholdt retslægeligt ligsyn.

Anmeldelsen indløb klokken 08.12.

Foto: Kenneth Meyer

