Mand fundet død i arrest

En mand er fredag morgen fundet død i arresten i Kolding.

Det bekræfter Michael Weiss, politiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, over for Ekstra Bladet.

- Vi har her til morgen haft et dødsfald i arresten i Kolding, siger han til Ekstra Bladet.

Derudover er det sparsomt med oplysninger fra politiet om dødsfaldet.

- Vi kan ikke sige så meget andet end at vi er blevet kaldt derned, og man har fundet en person, der er afgået ved døden. Det har vi undersøgt, og der er ikke noget, der tyder på, at han er blevet udsat for en forbrydelse, siger Michael Weiss.

Han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at fortælle yderligere om mandens identitet, eller om omstændighederne ved dødsfaldet.

Ekstra Bladet følger sagen...