Mand fundet død i bil

Det kan skyldes, at føreren har fået et ildebefindende under kørslen, fortæller politiet

En mand er søndag formiddag blevet fundet død i en bil i Frederiksværk.

Det oplyser Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet. Der skulle ikke ligge en forbrydelse bag dødsfaldet, men politiet har endnu ikke fastlagt dødsårsagen.

Det siger vagtchef David Borchersen.

- Vi har været på Heilmannsvej i Frederiksværk, hvor en mand er fundet død i sin bil. Bilen er trillet langsomt ind i et elskab, men der er hverken store skader på selve elskabet eller bilen. Derfor er det vores teori, at han har fået et ildebefindende under kørslen.

Han fortæller samtidigt, at man endnu ikke har underrettet familien, og derfor er det indtil videre sparsomt med oplysninger om mandens alder.

Politiet kan heller ikke endnu oplyse, hvor længe manden har været død, inden han blev fundet i sin bil af en forbipasserende.

