Mand fundet død i en lejlighed

Opdateret klokken 20.33.

Østjyllands Politi modtog lørdag eftermiddag en anmeldelse om, at en beboer i en lejlighed i Tilst ved Aarhus var fundet død.

Denne anmeldelse fik Østjyllands Politi til at møde talstærkt op ved boligområdet, hvor den afdøde boede i en ungdomsbolig.

Nu oplyser Østjyllands Politi på Twitter, at der ikke er tegn på, at der skulle have været fundet en forbrydelse sted.

Vi fik kl 14.58 en anmeldelse om, at beboeren i lejligheden var fundet død. Omstændigheder ved dødsfaldet fik os til at efterforske nærmere. Ingen tegn på at der er sket en forbrydelse. Af hensyn til pårørende og videre efterforskning - ingen yderligere info #politidk https://t.co/mo9UcFIxrg — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) January 19, 2019

Tidligere kunne Ekstra Bladet oplyse, at der var spærret af ved store dele af boligområdet, og at politiet søgte efter spor ved hjælp af to hunde.

