Mand fundet død i havnebassin

Der er ikke noget, der tyder på, at der er tale om en kriminel handling

Politiet var tirsdag eftermiddag til stede ved havnebassinet ved Inge Lehmanns Gade i Aarhus.

Det skyldtes, at en person klokken 13.43 blev fundet liggende livløs i vandet. Han blev bjærget, men hans liv stod ikke til at redde.

Klokken 16.33 oplyser Østjyllands Politi på Twitter, at der er tale om en 63-årig mand fra Aarhus. Der er ikke er tegn på, at manden er blevet udsat for noget kriminelt.

'Vi har nu fået identificeret den omkomne, der er en 63-årig mand fra Aarhus. Der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at han er blevet udsat for noget kriminelt. Hans pårørende er blevet underrettet, og vi har ikke yderligere oplysninger i sagen,' skriver de.