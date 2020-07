Mand fundet død i kornmark

Fredag formiddag klokken 09.42 fik Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse fra en landmand om, at han under høstarbejde på en kornmark nær Holbæk havde fundet en død person

Politiet kunne på findestedet konstatere, at der er tale om en mand, der tilsyneladende har været død i længere tid og derfor ikke umiddelbart kan identificeres, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Kriminalteknikere og retsmedicinere er blevet tilkaldt til findestedet for at kunne foretage et ligsyn samt sikre eventuelle spor på findestedet i kornmarken.



Et foreløbigt resultat af undersøgelserne på findestedet kendes endnu ikke, idet arbejdet stadig er i gang.



Midt- og Vestsjællands Politi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere i forbindelse med fundet af den afdøde mand.