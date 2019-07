Mand fundet død i vandet

En ældre mand er mandag eftermiddag afgået ved døden efter at være blevet fundet livløs i vandet i Køge Bugt.

- Klokken 14.41 modtager vi et alarmopkald, hvorefter redningsberedskab bliver sendt til Sønder Havnevej i Køge, fortæller pressemedarbejder ved Midt- og Vestsjællands politi Martin Bjerregaard.

- Det er nogle personer, der er ude og sejle i en båd, der finder ham i vandet, og som så bringer ham ind til kajen. Ved nærmere undersøgelser kan han konstateres at være afgået ved døden, siger han.

Ifølge Martin Bjerregaard er der tale om en ældre mand, men politiet ved endnu ikke, hvorfor eller hvordan han er endt i vandet.

Den afdøde var fuldt påklædt og havde identifikationspapirer på sig, da han blev fundet.

- Han var ikke efterlyst som bortgået eller noget andet, så vi er i færd med at underrette de pårørende. Både for at få bekræftet hvem der er tale om, men også for at få klarlagt, hvordan han kan være endt i vandet, siger han.

Manden blev efterfølgende fragtet til skadestuen i Køge.