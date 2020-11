Mand fundet død på parkeringsplads

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Klokken syv tirsdag morgen blev en mand fundet død på en parkeringsplads ved Sydbanegade i Kolding. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'På baggrund af anmeldelsen og da den afdøde blev fundet alene, er der rutinemæssigt iværksat efterforskning med henblik på at afdække, om der måtte ligge en forbrydelse bag dødsfaldet,' lyder det.

Tekniske efterforskere og en retsmediciner er på findestedet, ligesom en obduktion skal fastslå dødsårsagen.

Sydøstjyllands Politi afviser at svare på yderligere spørgsmål over for Ekstra Bladet.