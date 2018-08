Mand fundet død: Sagen efterforskes som drukneulykke

En mand er fundet død ved Christiansminde tæt på Svendborg på Fyn.

Det skriver TV 2 Fyn.

Klokken 17.40 rykkede Fyns Politi ud til Christiansminde. Her var en 71-årig mand ude at sejle med sine venner.

Selskabet besluttede sig for at tage en svømmetur. Strømmen var stærk i vandet, hvilket gav manden problemer. Manden kunne ikke selv komme op i båden igen.

Vennerne forsøgte at hjælpe manden op, men det lykkedes ikke. En anden sejlbåd kom til for at hjælpe med at få manden ombord.

Ifølge TV 2 Fyn blev manden erklæret død, da ambulancen ankom.

Christiansminde ligger i Svendborg på Sydfyn. Kort: Open Street Map

