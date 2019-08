Mand fundet død

Den forsvundne tyske sejler, som blev eftersøgt i weekenden ved Langeland, er til morgen fundet død på stranden ved Bagenkop.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Den forsvundne tyske sejler, som blev eftersøgt i weekenden ved Langeland, er til morgen fundet død på stranden ved Bagenkop. Familien i Tyskland er underrettet. Hilsen vagtchefen #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 13, 2019

Fyns Politi satte fredag gang i en eftersøgning, efter at en tysk sejlbåd var drevet i land ud for Bagenkop.

Ifølge politiet var manden sejlet fra Marstal fredag med retning mod Tyskland, men båden blev lørdag fundet tom ved Bagenkop, der er beliggende på det sydlige Langeland.

Den danske eftersøgnings- og redningstjeneste, Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) satte massivt ind, og både forsvarets egne helikoptere, en tysk helikopter, tre tyske både, tre danske både og et af forsvarets skibe deltog i redningsaktionen for at finde manden.

Manden, der kommer fra Kiel, var en erfaren sejler, som tit har sejlet i dansk farvand. Hans familie er underrettet.