Mand fundet død

En ældre mand er fundet død i vejkanten langs en cykelsti tæt ved Hillerødmotorvejen lige uden for Tingbjerg.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

Efter at have undersøgt sagen nærmere kan politiet konstatere, at der er tale om en hjemløs person.

- Der er tale om en hjemløs mand, som er blevet fundet i et krat ved siden af stien, siger vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi.

Politiet undersøger fundet af en død mand. Foto: Kenneth Meyer

Det var en forbipasserende kvinde, der fandt manden og kontaktede politiet.

Københavns Politi ved ikke, hvad manden er død af, men der er umiddelbart ikke tale om hverken en forbrydelse eller selvmord.

- Der er ikke noget mistænkeligt ved dødsfaldet. Nu skal manden ind på retsmedicinsk, hvor man så vil forsøge at fastslå dødsårsagen, siger Henrik Stormer.