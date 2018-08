Mand fundet livløs i sø

En 60-årig mand er afgået ved døden, efter han er faldet i en sø ved Helenevej i Korsør, oplyser politiet.

- Manden bor i lokalområdet tæt ved søen, men det er uvist, hvorfor han er faldet i. Han er dårligt gående og bruger rollator, så vi går ud fra, at han er faldet i ved et uheld, siger Jan Nielsen, vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

Manden blev kørt til Slagelse Hospital, men hans liv stod ikke til at redde.

Et ligsyn vil inden for de kommende dage afgøre, om manden skal obduceres for at klarlægge dødsårsagen. De pårørende er underrettet.