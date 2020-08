Mand fundet livløs ved strand

En livløs mand er søndag ved middagstid hevet op ad vandet ved stranden ved Langerhuse nær Harboøre, skriver TVMidtvest.

Der skulle angiveligt være tale om en 48-årig mand, der er bosat i Aarhus.

- Vi ved ikke, hvad der er gået forud for, at han bliver fundet i vandet. Vi ved heller ikke, hvem anmelderen er - men det er formentlig en anden badegæst, som var på stranden, siger vagtchef fra Midt- og Vetstyllands Politi, Jens Claumarch, til Ekstra Bladet.

- Det er muligvis en drukneulykke, men vi ved det ikke endnu. Han kan have fået et ildebefindende ude i vandet, lyder det fra vagtchefen.

Manden blev fløjet med lægehelikopter til Skejby Sygehus, hvor han blev erklæret død ved ankomst klokken cirka 12.45.

Udover lægehelikopter har lægebil, ambulance og patruljevogn være tilstede på stranden nær Harboøre.

- Nu skal vi have fundet ud af, hvad der er sket. Vi skal jo have afhørt folk og have fundet af, hvad de har set og oplevet, fortæller vagtchefen til tv-stationen.

Der vil blive foretaget ligsyn mandag, hvor den endelig dødsårsag forhåbentlig vil blive klarlagt.