Mand går amok på dansegulvet: Slår seks andre ned

Et tilfældigt sammenstød fik manden til at se rødt. Se overvågning fra natklubben herunder

Det kan være farligt at forsøge på at stoppe en slåskamp.

Det måtte adskillige natklubgæster sande, efter de natten mellem 18. og 19. august forsøgte at standse en aggressiv 35-årig mand på natklubben Studio Private Place i den østrussiske by Tambov, skriver russiske Komsolskaya Pravda og The Sun.

Ifølge begge medier slog manden en anden mand i gulvet, da de to ved et uheld stødte ind i hinandens rygge på klubbens dansegulv.

Da flere andre tilstedeværende forsøgte at lægge sig imellem fik de samme tur, og ifølge det russiske medie blev i alt seks personer slået ned af den aggressive mand.

To af ofrene blev kørt på skadestuen efter urolighederne. Heraf skulle den ene være kommet alvorligt til skade, da han pådrog sig et kraniebrud ved overfaldet.

Den aggressive gerningsmand, der ifølge det russiske medie er tidligere ansat ved politiet, blev anholdt kort derfra og er nu varetægtfængslet. Han risikerer op til otte års fængsel for episoden.