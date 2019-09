Mand gennemtæsket: Nægtede at acceptere søsterens nye kæreste

En 36-årig dansk mand blev torsdag aften udsat for et groft overfald af et brødrepar, der nægtede at acceptere, at han var deres søsters nye kæreste

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Et forhold til en kvinde fik torsdag aften alvorlige konsekvenser for en 36-årig mand fra Ejby.

Det skriver TV2 Fyn.

Manden blev torsdag aften udsat for adskillige slag og spark i hovedet, og ifølge politiet var motivet et forhold til en kvinde. Efter sigende ville kvindens brødre på 18 år og 23 år ikke acceptere, at deres søster havde et forhold til den 36-årige danske mand, og det skulle straffes.

- Det er ikke bare ét slag. Det er talrige slag og spark i hovedet. De har brugt både et glas og en styrthjelm til at slå med, og det gør, at det er voldsomt, siger vagtchef hos Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Fyns Politi, men til TV2 Fyn oplyser de, at der var tale om et brødrepar af udenlandsk herkomst.

Politiet blev efterfølgende tilkaldt, og de kunne anholde og sigte de to mænd for kvalificeret vold af særlig brutal karakter.

Den 36-årige mand er ikke kommet alvorligt til skade i forbindelse med overfaldet, men måtte en tur forbi skadestuen.