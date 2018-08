Mand gennemtævet da han åbnede sin hoveddør: - Ren afstraffelse

Ved du noget? Send en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

En 70-årig mand fra Svendborg fik et chok, da han åbnede sin hoveddør på Lille Eng søndag aften omkring klokken 21.

Foran ham stod to muskuløse, kronragede mænd klar til at give ham tæsk. Det oplyser Fyns Politi til Fyens.dk.

Ifølge vagtchefen blev den 70-årige mand angrebet med slagvåben, idet han åbnede døren.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Fyns Politi, men til det lokale medie fortæller vagtchef Steen Nyland, at de stadig forsøger at finde frem til et motiv.

- Med det samme overfalder de ham. Han får en masse slag med nogle slagredskaber, som er knipler. Da man er færdig med det, forlader man adressen. Man stjæler ikke noget fra ham, så det virker som ren afstraffelse, siger Steen Nyland til Fyens.dk.

De to gerningsmænd beskrives som danske, lyse i huden og med lyst hår, cirka 25 år, 165 centimeter høje, muskuløse, meget karseklippede til kronragede, iført sort tøj og bevæbnet med knebler.

Efter overfaldet flygtede mændene fra stedet, mens de efterlod den 70-årige mand på sin adresse. Han blev senere kørt på hospitalet med en del skader.

Politiet hastede til stedet, men fandt ikke de to gerningsmænd, og derfor vil de meget gerne høre fra vidner, der befandt sig i området omkring klokken 21.30.

Ved du noget? Send en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.