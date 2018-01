Mand holdt fanget og udsat for vold

Ved du noget? Mail 1224@eb.dk eller sms/mms 1224 til alm. takst

Politiet i Viborg har anholdt to mænd tidligt søndag morgen.

De mistænkes for at have holdt en anden mand fanget og for at have udsat ham for vold.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at de modtog en anmeldelse klokken 04.32 søndag morgen.

De to mænd vil blive fremstillet i et grundlovsforhør senere søndag.

- Anklagemyndigheden vil begære dørene lukkede, oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, som ikke ønsker at komme med yderligere detaljer i sagen.

Der er således ingen oplysninger om motivet til ugerningen.