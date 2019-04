Hverken politiet eller retten tog særligt let på, at en mand tilbage i september valgte at hoppe ud fra Storebæltsbroen, mens en ven filmede.

Det har nemlig resulteret i bøder på 66.891 kroner til den 23-årige udspringer og den 27-årige kammerat. Det skriver Fyens Stifttidende.

Det er retten i Svendborg, der har bestemt straffen for de to unge mænd.

Ifølge oplysninger fra retten var de to mænd på vej fra Fyn til Sjælland, da de valgte at parkere inden broen.

Den 23-årige skulle angiveligt have været i badebukser, da han besluttede sig for at gå langs nødsporet, hoppe over rækværket og herefter kaste sig i vandet, før han svømmede i land.

Flere alarmerede politiet omkring udspringet, og der nåede at blive sat en redningsaktion i gang med helikopter, der dog endte med at blive afblæst igen.

Netop udsendelse af en redningshelikopter blev det, der kom til at koste de to drenge dyrt.

Dens pris var nemlig på 59.391 kroner. Ud over det fik den 23-årige en bøde på 5000 kroner og vennen stod med en bøde på 2500 kroner for det vilde stunt.