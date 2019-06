Mand i grundlovsforhør: Tilstår to drab og brandstiftelser

To mænd på 42 og 34 år fremstilles i grundlovsforhør i Nykøbing, hvor de sigtes for drab på ældre

RETTEN I NYKØBING F: En 42-årig mand har ved et grundlovsforhør over middag erkendt at stå bag to drab og efterfølgende brandstiftelse.

Den 42-årige blev anholdt i går sammen med en 34-årig, hvor de begge er mistænkt i de to drabsager begået henholdsvis i Ruds Vedby 21. april og i Vemmelev sidste weekend.

Dagens grundlovsforhør er holdt for lukkede døre, men inden dørene blev lukket læste Mariam Khalill sigtelsen op i retten.

Kiehn Andersen, drabsofret i Ruds Vedby blev ifølge sigtelsen flere gange med en kniv og efterfølgende efterladt dræbt på bunden af en sø. Den 68-årige møntsamler havde angiveligt også været offer for stump vold.

Hals skåret over i Vemmelev

I Vemmelev blev offeret, den 80-årige Poul Frank Jørgensen, ligeledes stukket med kniv. Han fik desuden halsen skåret over af gerningsmanden.

I forbindelse med begge episoder blev der efterfølgende stukket ild på de respektive ejendomme. Kriminelle forhold som den 42-årige også har erkendt ved grundlovsforhøret i Nykøbing.

Ifølge sigtelsen var de to drabssigtede i besiddelse af et oversavet haglgevær, da de blev anholdt i den sjællandske landsby, hvor de boede til leje.

Drabsigtede var tavse

Den anden sigtede, den 34-årige, nægter sig skyldig i de to drab og brandstiftelserne. Han erkender sin andel i besiddelsen af det oversavede jagtgevær i forbindelse med sin anholdelse.

Ingen af de to mænd udtalte sig personligt under den åbne del af grundlovsforhøret. De kigge begge to på dommer Anne Bundgaard, mens forsvarerne førte ordet på deres vegne.

De to mænd var begge klædt i blå dragter fra arresten. På fødderne havde de mao-sko. Den 42-årige meget høje mands lange hår var bundet op i en hestehale. Han havde en meget markant ansigtstavovering.

Den yngste af de drabssigtede sad med hænderne i skødet. Han gjorde overhovedet ikke væsen af sig.