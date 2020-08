Mand i kritisk tilstand efter knivstik

En mand er tirsdag morgen blevet stukket ned med en kniv ved udrejsecenter Sjælsmark.

Manden er i kritisk tilstand.

Det fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi David Buch:

- Vi er massivt til stede og leder efter gerningsmanden, som også bor på udrejsecentret, siger han.

Hændelsen blev anmeldt klokken 04.18.

- Det er for tidligt at sige noget om motivet, eller hvad der gik forud for hændelsen, siger vagtchefen.

Politiet ønsker ikke at oplyse alder, nationalitet eller andet om den tilskadekomne person.

Udrejsecenter Sjælsmark ligger i Hørsholm Kommune.

