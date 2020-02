Mand i kritisk tilstand efter skud

Et slagsmål i Brabrand udviklede sig torsdag aften drastisk, og en 29-årig mand er nu indlagt i kritisk tilstand efter at være blevet ramt af skud.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet rykkede ud efter en anmeldelse om skyderi på Inger Christensens Gade i Brabrand. Da de ankom til stedet, var dramaet imidlertid overstået.

Den 29-årige var kørt afsted til skadestuen, og politiet fulgte efter.

Her anholdt de fem mænd alle mellem 20-27 år, som ankom sammen med den sårede mand.

Der er dog umiddelbart ikke grundlag for at sigte de fem i sagen, oplyser politiet.

'Vi tager det særdeles alvorligt, når der bliver affyret skud på åben gade, og derfor har vi også sat alle sejl ind for at opklare sagen hurtigst muligt. Vi har i løbet af aftenen og natten afsøgt gerningsstedet, vi har foretaget ransagninger og adskillige afhøringer, og vi er i fuld gang med efterforskningen for at finde ud af, hvad der præcist er sket, og hvem der var involveret. Men det er endnu for tidligt at konkludere, om det er banderelateret, eller om der ligger et personopgør bag,' siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen i pressemeddelelsen.

Har man oplysninger i sagen, bedes man kontakte politiet via. telefon 114 eller ved den mobile politistation, som holder i Brabrand fra omkring klokken 15 fredag.