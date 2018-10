Mand i kritisk tilstand: Faldt over bord

En mand er blevet reddet op af vandet efter at være faldet over bord

En svensk mand er tirsdag formiddag blevet reddet op af vandet, efter at være faldet over bord fra et fartøj syd for Gedser.

Det oplyser vagtholdslederen ved Forsvarets Operationscenter til Ekstra Bladet.

- Vi har reddet ham op af vandet, men han er pt. i kritisk tilstand og bliver behandlet i helikopteren på vej til Rigshospitalet, siger vagtholdslederen til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at Forsvaret modtog anmeldelsen klokken 8.55, og manden blev observeret af redningshelikoptere i vandet klokken 10.58. Ifølge vagtholdslederen var manden meget nedkølet efter at have været i vandet så længe.

- Set fra vores synspunkt, var det en meget vellykket operation, som blev foretaget i samarbejde med tyske og svenske enheder. Nu håber vi så bare på, at manden klarer den, siger vagtholdslederen.

Ekstra Bladet følger sagen...