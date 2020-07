Mand i latex spreder frygt i skov

En mystisk latex-klædt mand gør skoven utryg i Tisvilde Hegn, hvor han lusker rundt og onanerer foran forbipasserende kvinder. Det skriver sn.dk.

Nordsjællands Politi har i alt modtaget seks anmeldelser fra utilpasse borgere, som er stødt på en mand i latex-lignende kostume, maske og i nogle tilfælde dildo.

Tre af episoderne fandt sted i starten af juli. Tilbage omkring juletid modtog politiet også tre henvendelser fra borgere, som havde set en mand med tilsvarende adfærd og påklædning omkring parkeringspladsen ved stranden.

Seneste anmeldelse kom ifølge sn.dk 6. juli fra en kvinde, der fik den tvivlsomme fornøjelse at overvære latex-manden tilfredsstille sig selv. Hun skrev efterfølgende på sin Facebook, at det 'ikke var en rar oplevelse'.

Han vil gerne ses

Samme dag kom en kvindelig svampesamler forbi en latex-klædt mand med en rød dildo hængende fra lynlåsen. Han var bundet på fødderne.

- Se bort, for det kan godt være en, der ønsker at blive set, siden han klæder sig sådan ud. Gå stille og roligt væk, og lad være med at indlede en dialog, siger Morten Riisager-Pedersen, politikommissær i Nordsjællands Politi, til sn.dk.

Politiet formoder, at gerningsmanden er den samme i alle seks tilfælde.

Udover at kunne genkendes på sin særlige mundering beskrives han som en dansk mand af spinkel kropsbygning og cirka 180-185 centimeters højde.