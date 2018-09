Mand i livsfare efter arbejdsulykke

En 41-årig mand er her til aften blevet fløjet til hospitalet i livsfare, efter han var ude for en arbejdsulukke ved et industribyggeri i Østjylland.

Manden blev i arbejdet med en lift klemt op mellem liften og en betonvæg. Redningsmandskab og politi ankom hurtigt til stedet, hvor de fik manden fri. Han blev derefter fløjet i hellikopter til Skejby Hospital, hvor han endnu er i livsfare.

Det bekræfter indsatsleder fra Bo Gøgsig, fra Trekantområdets Brandvæsen I/S overfor Ekstra Bladet, og kalder ulykken for 'meget alvorlig'.

- Vi fik en anmeldelse 18.12 om en mand, der på sin arbejdsplads var blevet klemt op mellem en lift og en betonvæg. Manden blev hurtigt løsnet og sendt med helikopter til Skejby Sygehus. Vi kender ikke mandens præcise tilstand, men han er stadig i livsfare.

Hverken politi eller brandvæsen kan endnu oplyse, hvad der konkret skete på stedet.

-Det er for tidligt at sige noget om, hvad der kan være årsag til ulykken. Men jeg kan sige, at det er meget alvorlig, siger Bo Gøgsig.

Arbejdstilsynet vil nu undersøge hændelsen.

Opdateres....